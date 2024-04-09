Россияне ударили с РСЗО по Черниговской области: есть жертва

"Только что российские террористы в очередной раз обстреляли Семеновку. Используют артиллерию и РСЗО", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, россияне нанесли массированный удар по центру Семеновки. В результате атаки погибла одна женщина и ранен мужчина. Также было повреждено около 10 гражданских сооружений.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) - один из типов артиллерийских систем, предназначенный для поражения открытой и скрытой живой силы противника, небронированной техники и бронетранспортеров.