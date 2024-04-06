Россияне ударили ракетой по Одесскому району, есть жертва

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по южным регионам Украины. Сегодня, 6 апреля, оккупанты атаковали Одесский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району", - сообщили военные. По данным сил обороны, враг ударил по объекту коммунального хозяйства. В результате было повреждено оборудование и админздание. Кроме того, военные сообщили, что из-за российской агрессии погиб гражданский сотрудник. "Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие", - подчеркнули военные силы обороны.