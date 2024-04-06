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В Одесі лунають вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу

Одеса, Субота 06 квітня 2024 13:18
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В Одесі лунають вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу Фото: в Одесі пролунали вибухи 6 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі пролунали вибухи 6 квітня. Місцевих мешканців просять залишатися у укриттях, у регіоні оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська", Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в Одесі", - пише місцеве видання "Думська".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся з проханням перебувати в укриттях до відбою.

"Це важливо!", - зазначив він.

Пізніше "Думська" повідомила про збиток російського розвідувального дрону.

Повітряна тривога

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена в 13:04. Наразі "червоними" є низка регіонів України. А саме: Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!" - зазначили військові.

Зазначимо, нещодавно в Силах оборони півдня України повідомили про роботу ППО з розвідувальних дронів окупантів в Одеській області.

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