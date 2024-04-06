В Одесі лунають вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу
В Одесі пролунали вибухи 6 квітня. Місцевих мешканців просять залишатися у укриттях, у регіоні оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська", Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ.
"Вибухи в Одесі", - пише місцеве видання "Думська".
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся з проханням перебувати в укриттях до відбою.
"Це важливо!", - зазначив він.
Пізніше "Думська" повідомила про збиток російського розвідувального дрону.
Повітряна тривога
Повітряна тривога в Одеській області була оголошена в 13:04. Наразі "червоними" є низка регіонів України. А саме: Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області.
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!" - зазначили військові.
Зазначимо, нещодавно в Силах оборони півдня України повідомили про роботу ППО з розвідувальних дронів окупантів в Одеській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.