В Одесі лунають вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу

В Одесі пролунали вибухи 6 квітня. Місцевих мешканців просять залишатися у укриттях, у регіоні оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська", Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в Одесі", - пише місцеве видання "Думська". Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся з проханням перебувати в укриттях до відбою. "Це важливо!", - зазначив він. Пізніше "Думська" повідомила про збиток російського розвідувального дрону. Повітряна тривога Повітряна тривога в Одеській області була оголошена в 13:04. Наразі "червоними" є низка регіонів України. А саме: Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. "Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!" - зазначили військові.