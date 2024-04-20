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Росіяни ударили ракетою по інфраструктурі Шостки

Шостка, Субота 20 квітня 2024 17:38
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Росіяни ударили ракетою по інфраструктурі Шостки Фото: росіяни обстріляли Шостку (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська ракетами ударили по Шостці в Сумській області. Влучили в інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 20 квітня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі міста Шостки", - розповіла Сумська ОВА у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що зараз на місці удару працюють всі відповідні служби.

"Наслідки атаки уточнюються. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - додали в обласній адміністрації.

Обстріли території України

Росіяни щодня та щоночі атакують Україну дронами та ракетами. Сьогодні, 20 квітня, вдень вибухи двічі лунали у Харкові. Місцева влада повідомляла, що місто під ворожим ударом.

Також вибух чули в Одесі після того, як Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Одеської області. Місцеві ЗМІ повідомляли про влучання в приватний будинок.

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