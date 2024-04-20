ua en ru
Сб, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову обстрілюють Харків, у місті вибухи

Харків, Субота 20 квітня 2024 14:35
UA EN RU
Росіяни знову обстрілюють Харків, у місті вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи 20 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Харкові пролунали у суботу, 18 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та Telegram-канал мера Ігоря Терехова.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 14:19. Як зазначають у мережі, сирени і вибух пролунали майже одночасно.

"Окупанти завдають ударів. Місто Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - зазначив Синєгубов.

Додамо, що у Харкові сьогодні вже лунали вибухи. Місцева влада підтверджувала, що окупанти обстрілювали місто.

Карта повітряних тривог станом на 14:25

Росіяни знову обстрілюють Харків, у місті вибухи

Обстріли України 20 квітня

В ніч на 20 квітня окупанти вдарили по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. За його словами, ніхто не постраждав.

Зранку окупанти атакували Одесу, там пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

В Україні також була масштабна тривога через зліт МіГ-31К. Крім Харкова, сьогодні вибухи також лунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Сили оборони атакували електропідстанції та НПЗ в Росії, - джерела
Сили оборони атакували електропідстанції та НПЗ в Росії, - джерела
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил