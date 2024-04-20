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Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Шостки

Шостка, Суббота 20 апреля 2024 17:38
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Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Шостки Фото: россияне обстреляли Шостку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска ракетами ударили по Шостке в Сумской области. Попали в инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 20 апреля, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре города Шостки", - рассказала Сумская ОВА в своем Telegram-канале.

Там отметили, что сейчас на месте удара работают все службы.

"Последствия атаки уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - добавили в областной администрации.

Обстрелы территории Украины

Россияне каждый день и каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. Сегодня, 20 апреля, днем взрывы дважды раздавались в Харькове. Местные власти сообщали, что город под вражеским ударом.

Также взрыв слышали в Одессе после того, как воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Одесской области. Местные СМИ сообщали о попадании в частный дом.

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Сумская область Ракетный удар Ракетная атака
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