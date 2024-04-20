В Одесі пролунав вибух

В Одесі сьогодні, 20 квітня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 16:42 Повітряні сили повідомили по ще одну ціль в небі, що ймовірно йде на Одесу.

"Керована авіаційна ракета з Чорного моря в напрямку Одеської області", - написали військові.

Перед вибухом повітряні сили Збройних сил України повідомили, що помічено ціль, що рухається в напрямку Одеси.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 20 квітня російські окупанти здійснили черговий комбінований обстріл України, використавши дрони та ракети. Під ударами опинилась і Одеса.

Детальніше про обстріл міста та наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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