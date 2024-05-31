Росіяни ударили по Одесі касетною ракетою, є постраждалі

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що в місті ввечері було чути звук вибуху.

Зауважимо, що не лише Одеса сьогодні була під ударом Росії. Постраждав знову Харків. В результаті атаки була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів.

Детальніше по обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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