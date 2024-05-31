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Росіяни ударили по Одесі касетною ракетою, є постраждалі

Фото: росіяни обстріляли Одесу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні ввечері завдали удару по Одесі. В результаті атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом", - повідомив Кіпер.

За його даними, цього разу ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура. 

"Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - пояснив глава ОВА.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що в місті ввечері було чути звук вибуху.

Зауважимо, що не лише Одеса сьогодні була під ударом Росії. Постраждав знову Харків. В результаті атаки була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів.

Детальніше по обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаВійна Росії проти України