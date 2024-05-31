Росіяни ударили по Одесі касетною ракетою, є постраждалі

Російські окупанти сьогодні ввечері завдали удару по Одесі. В результаті атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом", - повідомив Кіпер.
За його даними, цього разу ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.
"Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - пояснив глава ОВА.
Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що в місті ввечері було чути звук вибуху.
Зауважимо, що не лише Одеса сьогодні була під ударом Росії. Постраждав знову Харків. В результаті атаки була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів.
Детальніше по обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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