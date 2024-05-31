ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до шести

Харків, П'ятниця 31 травня 2024 15:50
UA EN RU
У Харкові кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до шести Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до шести (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести. Поранення отримали 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Як зазначає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучань триває розбір завалів, під ними можуть бути ще люди.

Внаслідок атаки були госпіталізовані вісім людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років - обидва у середньому стані.

Обстріли України 31 травня

Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Харкову ракети С-300 з Бєлгородської області. Була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів. Також було влучання на територію підприємства.

Крім того, росіяни атакували Київ крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили її, але уламки впали у Голосіївському районі. Там були пошкоджені СТО, автомобілі, а також електромережі.

У ДТЕК повідомляли, що уламки ворожої ракети знищили трансформаторну підстанцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде