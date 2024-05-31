В Одесі пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.

Мер міста повідомив, що в місті було чути звук вибуху та наголосив, щоб жителі Одеси залишались в укриттях.

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили по Харкову ракети С-300. В результаті була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів. Також було влучання на територію підприємства.

Детальніше по обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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