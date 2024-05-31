Россияне ударили по Одессе кассетной ракетой, есть пострадавшие

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе вечером был слышен звук взрыва.

Заметим, что не только Одесса была сегодня под ударом России. Пострадал снова Харьков. В результате атаки была разрушена пятиэтажка в одном из районов.

Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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