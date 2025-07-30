Росіяни ударили по Очакову з РСЗВ: пошкоджена багатоповерхівка, виникло кілька пожеж
Російські війська сьогодні вночі, 30 липня, обстріляли з реактивної системи залпового вогню Очаків Миколаївської області. У місті виникли пожежі, пошкоджені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Уночі, 30 липня, о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та пʼять господарських споруд", - зазначив Кім.
За словами керівника Миколаївської ОВА, також через ворожий обстріл виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених споруд, постраждалих немає.
Удари по Очакову
Росіяни регулярно обстрілюють Очаків Миколаївської області з застосуванням РСЗВ, дронів та ракет. Так, 15 липня ворог наніс ракетний удар по Очакову, у місті почалась пожежа.
Окрім того, 22 червня внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків Миколаївського району поранено троє людей. Серед них двоє дітей.
Також повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.
Крім того, у понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.
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