Росіяни ударили по Очакову з РСЗВ: пошкоджена багатоповерхівка, виникло кілька пожеж

Російські війська сьогодні вночі, 30 липня, обстріляли з реактивної системи залпового вогню Очаків Миколаївської області. У місті виникли пожежі, пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Уночі, 30 липня, о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та пʼять господарських споруд", - зазначив Кім.

За словами керівника Миколаївської ОВА, також через ворожий обстріл виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених споруд, постраждалих немає.