Россияне ударили по Очакову из РСЗО: повреждена многоэтажка, возникло несколько пожаров

Российские войска сегодня ночью, 30 июля, обстреляли из реактивной системы залпового огня Очаков Николаевской области. В городе возникли пожары, повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Ночью, 30 июля, в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков. В результате чего повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля и пять хозяйственных построек", - отметил Ким.

По словам руководителя Николаевской ОГА, также из-за вражеского обстрела возник пожар сухой травы и одного из поврежденных сооружений, пострадавших нет.