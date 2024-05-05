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Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу

Харків, Неділя 05 травня 2024 17:31
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Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу Фото: росіяни обстріляли Харків (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська атакували сьогодні Харків трьома керованими боєприпасами УМПБ Д30-СН. В результаті обстрілу постраждали десять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як розповіли в прокуратурі, росіяни атакували Харків за допомогою авіації. Обстріл стався близько 14:20. Бомби впали на житлові квартали Шевченківського району.

"Десять людей отримали травми. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу", - зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни армією РФ. Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини на місці ворожого обстрілу.

На фотографіях, які опублікувала прокуратура, можна побачити руйнування від обстрілу, а також уламки бомб, якими і був атакований Харків.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові прогриміли вибухи. Як стало відомо пізніше, росіяни атакували Шевченківський район міста. Спочатку повідомлялось про двох постраждалих від удару, але потім кількість поранених зросла до 10.

Під ударом Харків був і цієї ночі. Внаслідок атаки п'ятеро мешканців міста отримали поранення, серед них дитина.

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Війна Росії проти України Обстріл Харкова
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Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
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