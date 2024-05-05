Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу

Російські війська атакували сьогодні Харків трьома керованими боєприпасами УМПБ Д30-СН. В результаті обстрілу постраждали десять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

На фотографіях, які опублікувала прокуратура, можна побачити руйнування від обстрілу, а також уламки бомб, якими і був атакований Харків.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни армією РФ. Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини на місці ворожого обстрілу.

Як розповіли в прокуратурі, росіяни атакували Харків за допомогою авіації. Обстріл стався близько 14:20. Бомби впали на житлові квартали Шевченківського району.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові прогриміли вибухи. Як стало відомо пізніше, росіяни атакували Шевченківський район міста. Спочатку повідомлялось про двох постраждалих від удару, але потім кількість поранених зросла до 10.

Під ударом Харків був і цієї ночі. Внаслідок атаки п'ятеро мешканців міста отримали поранення, серед них дитина.

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