Росіяни вдарили по Харкову: атакували житлову забудову, багато поранених

Російські війська на Великдень, 5 травня, обстріляли центр Харкова. Багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури", - розповів Синєгубов.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, удар припав в районі житлової забудови.

"Є попередня інформація про двох поранених. Профільні служби продовжують огляд", - зазначив він.

Кількість постраждалих зростає

Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.

"Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже п'ятеро", - зазначив він.

За попередньою інформацію, за даними Синєгубова, ворог завдав удар КАБом по центральній частині міста Харків.

Влучання в приватний будинок

Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок.

"Двоє постраждалих (загалом 7 постраждалих, - ред)", - додав мер міста.

Десять поранених

Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.

"На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються", - зазначив Синєгубов.

За його словами, окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження будинків, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоповерхівки та авто.

Обстріли Харкова

Останнім часом російські війська активізували обстріли Харкова. Часто вони обирають цілями для ударів об'єкти енергетики, обстрілюють Харків та область КАБами, також під ударом постійно перебувають городяни та цивільні об'єкти.

Причому часто російські війська використовують так звану тактику подвійних ударів. Так, завдають одного удару, вичікують, коли на місце приїжджають рятувальники, медики і завдають нового удару.