Россияне ударили по Харькову тремя бомбами: появились фото с места обстрела
Российские войска атаковали сегодня центр города Харькова тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д30-СН. В результате обстрела пострадали десять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Как рассказали в прокуратуре, россияне атаковали Харьков с помощью авиации. Обстрел произошел около 14:20. Бомбы упали на жилые кварталы Шевченковского района.
"Десять человек получили травмы. Поврежден ряд жилых домов, автомобили, медицинское учреждение", - отметили в прокуратуре.
Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны армией РФ. Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления на месте вражеского обстрела.
На фотографиях, опубликованных прокуратурой, можно увидеть разрушения от обстрела, а также обломки бомб, которыми и был атакован Харьков.
Обстрел Харькова
Напомним, сегодня днем в Харькове прогремели взрывы. Как стало известно позже, россияне атаковали Шевченковский район города. Сначала сообщалось о двух пострадавших от удара, но затем количество раненых выросло до 10.
Под ударом Харьков был и в эту ночь. В результате атаки пятеро жителей города получили ранения, среди них ребенок.
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