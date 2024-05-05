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Россияне ударили по Харькову тремя бомбами: появились фото с места обстрела

Харьков, Воскресенье 05 мая 2024 17:31
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Россияне ударили по Харькову тремя бомбами: появились фото с места обстрела Фото: россияне обстреляли Харьков (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска атаковали сегодня центр города Харькова тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д30-СН. В результате обстрела пострадали десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, россияне атаковали Харьков с помощью авиации. Обстрел произошел около 14:20. Бомбы упали на жилые кварталы Шевченковского района.

"Десять человек получили травмы. Поврежден ряд жилых домов, автомобили, медицинское учреждение", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны армией РФ. Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления на месте вражеского обстрела.

На фотографиях, опубликованных прокуратурой, можно увидеть разрушения от обстрела, а также обломки бомб, которыми и был атакован Харьков.

Обстрел Харькова

Напомним, сегодня днем в Харькове прогремели взрывы. Как стало известно позже, россияне атаковали Шевченковский район города. Сначала сообщалось о двух пострадавших от удара, но затем количество раненых выросло до 10.

Под ударом Харьков был и в эту ночь. В результате атаки пятеро жителей города получили ранения, среди них ребенок.

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Война России против Украины Обстрел Харькова
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