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Росіяни вночі вдарили по Харкову: була пожежа, п'ятеро людей постраждали (фото)

Харків, Неділя 05 травня 2024 09:01
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Росіяни вночі вдарили по Харкову: була пожежа, п'ятеро людей постраждали (фото) Фото: росіяни атакували Харків 5 травня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 5 травня вдарили по Харкову. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Вночі росіяни вдарили дронами по приватному сектору Харкова. Від вибуху пошкоджені житлові будинки та інші надвірні забудови.

Як повідомили рятувальники, за двома адресами спалахнули пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. Вогонь поширився на близько 200 квадратних метрів.

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.

Фото: росіяни атакували Харків 5 травня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нічна атака

В ніч на 5 травня російські війська випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 23 "Шахеди". ППО працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Відомо, що вночі у Харкові лунали вибухи. Також внаслідок атаки є пошкодження у Дніпрі та області.

За повідомленнями Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі через падіння уламків збитих дронів пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка. Під ударом ворога також був Нікополь.

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