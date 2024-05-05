Росіяни вночі вдарили по Харкову: була пожежа, п'ятеро людей постраждали (фото)

Російські окупанти в ніч на 5 травня вдарили по Харкову. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.

Як повідомили рятувальники, за двома адресами спалахнули пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. Вогонь поширився на близько 200 квадратних метрів.

Вночі росіяни вдарили дронами по приватному сектору Харкова. Від вибуху пошкоджені житлові будинки та інші надвірні забудови.

Нічна атака

В ніч на 5 травня російські війська випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 23 "Шахеди". ППО працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Відомо, що вночі у Харкові лунали вибухи. Також внаслідок атаки є пошкодження у Дніпрі та області.

За повідомленнями Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі через падіння уламків збитих дронів пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка. Під ударом ворога також був Нікополь.

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