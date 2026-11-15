Росіяни вдарили по автосалону Volkswagen під Києвом (фото)

Нагадаємо, що в ніч на 13 листопада російські війська вчергове намагалися атакувати столицю ударними дронами. Через падіння уламків у Шевченківському районі спалахнула пожежа у будівлі медичного закладу на рівні перших трьох поверхів.

За даними рятувальників, унаслідок тієї атаки постраждала одна людина, сімох громадян врятували бійці ДСНС, а ще 30 пацієнтів і працівників персонал встиг вивести в безпечне місце самостійно.

Днем раніше, 12 листопада, Київ зазнав одразу кількох ударів: удень у Шевченківському районі ворожий дрон упав просто на дорогу під час руху транспорту.

Тоді загорілася легкова автівка та зазнав пошкоджень автобус, а 32-річний чоловік отримав опіки рук. Крім того, вранці того ж дня російський безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі - тоді загинула жінка, а ще семеро мешканців дістали поранення.