UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по автосалону Volkswagen під Києвом (фото)

17:10 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: на Київщині через удар РФ пошкоджено автосалон "Порше" (Getty Images)

Унаслідок нічної атаки російських військ у Києві та області зазнав пошкоджень дилерський центр "Порше Захід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку дилерського центру Porsche у Facebook.

Як зазначили у компанії, на щастя, усі працівники та команда автоцентру перебували у безпеці.

Через наслідки обстрілу наразі центр тимчасово не працює.

Команда вже розпочала відновлювальні роботи та робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму.

Фото: Наслідки атаки РФ на "Порше Захід" (facebook.com/PorscheZahid)

Про повне відновлення роботи дилерського центру обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, що в ніч на 13 листопада російські війська вчергове намагалися атакувати столицю ударними дронами. Через падіння уламків у Шевченківському районі спалахнула пожежа у будівлі медичного закладу на рівні перших трьох поверхів.

За даними рятувальників, унаслідок тієї атаки постраждала одна людина, сімох громадян врятували бійці ДСНС, а ще 30 пацієнтів і працівників персонал встиг вивести в безпечне місце самостійно.

Днем раніше, 12 листопада, Київ зазнав одразу кількох ударів: удень у Шевченківському районі ворожий дрон упав просто на дорогу під час руху транспорту.

Тоді загорілася легкова автівка та зазнав пошкоджень автобус, а 32-річний чоловік отримав опіки рук. Крім того, вранці того ж дня російський безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі - тоді загинула жінка, а ще семеро мешканців дістали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
PorscheОбстріл КиєваБізнесВійна в УкраїніАтака дронів