Россияне ударили по автосалону Volkswagen под Киевом (фото)

Как отметили в компании, к счастью все работники и команда автоцентра находились в безопасности.

Из-за последствий обстрела в настоящее время центр временно не работает.

Команда уже приступила к восстановительным работам и делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в привычный режим.

Фото: Последствия атаки РФ на "Порше Запад" (facebook.com/PorscheZahid)

О полном возобновлении работы дилерского центра обещают сообщить дополнительно.