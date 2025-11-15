Росіяни цинічно вдарили дроном по рибалках біля Запоріжжя: є загиблий

Зазначимо, президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Україна готує спеціальні рішення для захисту неба в прифронтових і прикордонних з РФ регіонах. Там росіяни влаштовують "сафарі на мирних жителів".

А минулого тижня Зеленський заявив, що Командування Сил безпілотних систем розробило програму для захисту прифронтових міст від російських дронів.

Російські окупанти постійно тероризують дронами населення в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Жертвами атак ворога стали десятки мирних мешканців цих регіонів.

При цьому відомо, що російські терористи на "живих мішенях" проводять навчання своїх операторів. Росіяни атакують виключно цивільне населення, оскільки бити по військових цілях окупанти бояться - вразити військову ціль значно важче, ніж вбити мирного жителя ударом FPV.