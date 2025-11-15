Россияне цинично ударили дроном по рыбакам возле Запорожья: есть погибший

Отметим, президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Украина готовит специальные решения для защиты неба в прифронтовых и приграничных с РФ регионах. Там россияне устраивают "сафари на мирных жителей".

А на прошлой неделе Зеленский заявил, что Командование Сил беспилотных систем разработало программу для защиты прифронтовых городов от российских дронов.

Российские оккупанты постоянно терроризируют дронами население в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Жертвами атак врага стали десятки мирных жителей этих регионов.

При этом известно, что российские террористы на "живых мишенях" проводят обучение своих операторов. Россияне атакуют исключительно гражданское население, поскольку бить по военным целям оккупанты боятся - поразить военную цель значительно труднее, чем убить мирного жителя ударом FPV.