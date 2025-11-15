Россияне цинично ударили дроном по рыбакам возле Запорожья: есть погибший

Российские оккупанты во второй половине дня 15 ноября атаковали FPV-дроном Запорожский район. Вблизи села Беленькое враг атаковал гражданских - местных рыбаков. Один человек погиб, один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Россияне цинично ударили FPV-дроном по рыбакам, которые находились на побережье Днепра в Беленьком Первом. Один человек погиб, еще один человек получил ранения", - написал Федоров. Других подробностей он не привел. Отметим, что по данным местных каналов, Беленькое в Запорожском районе постоянно находится под ударами FPV. Вследствие российского терроризма в населенном пункте ежесуточно фиксируется несколько российских дронов, они атакуют исключительно гражданское население и инфраструктуру.