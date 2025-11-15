Россияне цинично ударили дроном по рыбакам возле Запорожья: есть погибший
Российские оккупанты во второй половине дня 15 ноября атаковали FPV-дроном Запорожский район. Вблизи села Беленькое враг атаковал гражданских - местных рыбаков. Один человек погиб, один ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Россияне цинично ударили FPV-дроном по рыбакам, которые находились на побережье Днепра в Беленьком Первом. Один человек погиб, еще один человек получил ранения", - написал Федоров.
Других подробностей он не привел. Отметим, что по данным местных каналов, Беленькое в Запорожском районе постоянно находится под ударами FPV. Вследствие российского терроризма в населенном пункте ежесуточно фиксируется несколько российских дронов, они атакуют исключительно гражданское население и инфраструктуру.
Отметим, президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Украина готовит специальные решения для защиты неба в прифронтовых и приграничных с РФ регионах. Там россияне устраивают "сафари на мирных жителей".
А на прошлой неделе Зеленский заявил, что Командование Сил беспилотных систем разработало программу для защиты прифронтовых городов от российских дронов.
Российские оккупанты постоянно терроризируют дронами население в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Жертвами атак врага стали десятки мирных жителей этих регионов.
При этом известно, что российские террористы на "живых мишенях" проводят обучение своих операторов. Россияне атакуют исключительно гражданское население, поскольку бить по военным целям оккупанты боятся - поразить военную цель значительно труднее, чем убить мирного жителя ударом FPV.