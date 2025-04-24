Росіяни цинічно пояснили нічну атаку по Україні: що вигадали цього разу

Атака РФ по Україні

У ніч проти четверга, 24 квітня, Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів та ракет, зокрема балістичних.

Під прицілом опинилися Київ і низка інших міст. Внаслідок обстрілу у Києві загинули щонайменше 9 людей, ще 70 отримали поранення. Атака спричинила 10 масштабних пожеж у різних районах міста.

У Харкові окупанти завдали 24 удари, спочатку аткувавши ракетами, а згодом продовжили атаку дронами. Відомо про двох постраждалих. Також удари фіксували в Павлограді на Дніпропетровщині.

Більше подробиць про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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