У Києві вже понад 70 постраждалих через масовану атаку росіян
У Києві кількість постраждалих внаслідок комбінованої атаки перевищила 70 осіб. Через нічний масований обстріл у столиці загинули дев'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
Глава МЗС зазначив, що найбільше внаслідок масованої комбінованої атаки ворога постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях.
"Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх", - заявив Клименко.
За його словами, є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.
Станом на 7:30 у Києві дев'ять осіб загинули внаслідок російської атаки. Ще понад 70 зазнали різних травм.
Варто додати, що "Суспільне" з місця удару у Святошинському районі повідомляє про десяту жертву.
Масований обстріл України
В ніч на 24 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні - випустили кілька хвиль ракет та дрони. Під ударом ворога був і Київ. Окупанти атакували столицю України ракетами та безпілотниками.
Загалом повідомлялося, що у п'ятьох районах Києва ліквідували наслідки нічного обстрілу. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.
Раніше ДСНС заявляла про дев'ятьох жертв та 63 постраждалих, шістьох дітей госпіталізували. Як відомо, кількість постраждалих вже перевищила 70.
Також ворог цієї ночі масовано атакував Харків, під ударом були Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області та Запоріжжя.
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