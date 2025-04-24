Россияне цинично объяснили ночную атаку по Украине: что придумали на этот раз

Российские военные массированно обстреляли Украину. Россияне придумали циничное оправдание атаке и убийству 9 человек в Киеве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Пропагандистские ресурсы РФ традиционно утверждают, что удары по гражданским - это якобы следствие действий украинской ПВО, потому что армия России бьет "исключительно по военным целям", - говорится в сообщении.
Кроме того, распространяются фейки о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских людей.
"Подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, чтобы попытаться снять с себя ответственность за откровенные террористические удары и убийства гражданских людей в Украине", - добавили в ЦПД.
В ночь на четверг, 24 апреля, Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине с применением дронов и ракет, в частности баллистических.
Под прицелом оказались Киев и ряд других городов. В результате обстрела в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек, еще 70 получили ранения. Атака вызвала 10 масштабных пожаров в разных районах города.
В Харькове оккупанты нанесли 24 удара, сначала атаковав ракетами, а затем продолжили атаку дронами. Известно о двух пострадавших. Также удары фиксировали в Павлограде Днепропетровской области.
Больше подробностей о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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