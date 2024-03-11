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Росіяни цієї ночі запустили по Україні 25 ударних дронів: скільки ППО вдалося збити

Фото: в Силах оборони розповіли про збиття ворожих "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України у ніч проти 11 березня було збито 15 дронів-камікадзе типу "Шахед" ворога. Загалом російські загарбники запустили для чергової атаки 25 таких безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Сил оборони півдня України.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у ранковому зведенні військового командування. 

Масована атака на Одеську область

Більшість ворожих дронів, а саме десять, знищили в небі над Одеською областю

Військові зазначили, що це була масована дронова атака по регіону, а бойова робота по відбиттю повітряного удару тривала півтори години.

В оперативному командуванні сил "Південь" також уточнили, що "Шахеди" заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. 

Як наслідки

"В Одеському районі внаслідок ворожої атаки було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано", - передали в Силах оборони півдня.

Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо, через уламки були зруйновані господарчі споруди.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Повітряна атака у ніч проти 10 березня

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову використали для повітряної атаки по Україні дрони-камікадзе для ударів по території України, через що було оголошено повітряну тривогу у кількох областях.

У Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" на Харків, де згодом пролунав вибух. Згодом мер Харкова, Ігор Терехов, розповів, що в місті було атаковано об'єкт цивільної інфраструктури і пошкоджено житлові будинки.

Додамо, що пізніше в Харківській обласній прокуратурі показали відео наслідків влучання "Шахеда" по місту.

Крім того, в Одесі та області працювали сили та засоби протиповітряної оборони

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ОдесаППОВійна Росії проти УкраїниАтака дронів