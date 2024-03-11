Россияне этой ночью запустили по Украине 25 ударных дронов: сколько ПВО удалось сбить

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в утренней сводке военного командования.

Массированная атака на Одесскую область

Большинство вражеских дронов, а именно десять, уничтожили в небе над Одесской областью

Военные отметили, что это была массированная дроновая атака по региону, а боевая работа по отражению воздушного удара длилась полтора часа.

В оперативном командовании сил "Юг" также уточнили, что "Шахеды" заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО.

Как последствия

"В Одесском районе в результате вражеской атаки был поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован", - передали в Силах обороны юга.

Также ударной волной было выбито остекление частных домов вокруг, из-за обломков были разрушены хозяйственные постройки.

По предварительной информации, без пострадавших.

Воздушная атака в ночь на 11 марта

Напомним, этой ночью российские захватчики снова использовали для воздушной атаки по Украине дроны-камикадзе, в связи с чем была объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" на Харьков, где впоследствии раздался взрыв. Впоследствии мэр Харькова, Игорь Терехов, рассказал, что в городе был атакован объект гражданской инфраструктуры и повреждены жилые дома.

Добавим, что позже в Харьковской областной прокуратуре показали видео последствий попадания "Шахеда" по городу.

Кроме того, в Одессе и области работали силы и средства противовоздушной обороны.