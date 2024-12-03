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Росіяни цієї ночі атакували енергооб'єкт в Рівненській області, - ОВА

Ілюстративне фото: під удар з боку РФ потсрапила енергетична інфраструктура в Рівненській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники під час повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі, 3 грудня, завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури", - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі вранці.

Глава ОВА додав, що на місці працюють "усі відповідні служби".

За попередніми даними, під час російського повітряного удару - обійшлося без травмованих та поранених.

Чиновник пообіцяв пізніше розкрити детальніше інформацію щодо наслідків ворожої атаки у регіоні.

Нічна повітряна атака 3 грудня

Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога в Рівненській області оголошувалася о 02:12, і тривала загалом майже дві години. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські ударні безпілотники під час своїх маневрів певний час фіксувалися, зокрема, у небі над західними областями.

У рівненських пабліках та ЗМІ писали, що в регіоні було "гучно", повідомляли про роботу ППО та збиття "Шахедів". Також в мережі з'являлися повідомлення, що дрони ворога, зокрема, прямували у бік міста Радивилів (Дубенського району Рівненської області).

Також нагадаємо, що під час цієї нічної атаки противника із застосуванням "Шахедів" ворог знову вдарив по Тернополю - було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, й через обстріл у місті частково зникло електроживлення.

Додамо також, що на тлі дронової атаки РФ повітряна тривога оголошувалася також у Києві.

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Рівненська областьАтака дронівЕнергетики