Україну знову атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів
Ввечері 2 грудня, росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ударні БпЛА почали залітати в повітряний простір о 21:44 з південного напрямку.
Згодом ворог запустив безпілотники також з північно-східного напрямку через Сумську область.
Станом на 23:37 ударні БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.
Також "Шахеди" у західній частині Кіровоградської області, рухаються північно-західним курсом.
Крім того, безпілотники у південній частині Миколаївської області, рухаються на північний-захід.
До того ж, БпЛА у північній та південно-західній частині Чернігівської області, курс західний.
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Дрони у північній та південній частинах Чернігівської області, курс західний.
БпЛА у північній частині Київської області, курс західний.
Безпілотники у північно-західній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
"Шахеди" у західній частині Вінницької області, курс західний.
Дрони у західній частині Черкаської області, курс північно-східний.
БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.
Станом на 01:26 мапа повітряних тривог України виглядає так:
Російські повітряні атаки та український "Шахед"
За даними Генштабу, впродовж минулої доби військові агресора обстріляли Україну 36 керованими авіабомбами, а також 717 дронами-камікадзе.
Ввечері 2 грудня, російські винищувачі Су-34 та Су-57 випустили ракети в напрямку Кривого Рогу. Сили ППО знищили всі три повітряні цілі.
Тим часом українські розробники вперше продемонстрували аналог російського дрона "Шахед" та розповіли про його головні особливості.
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