Россияне этой ночью атаковали энергообъект в Ровенской области, - ОВА

"Снова вражеская атака на Ровенскую область. Целью стал объект энергетической инфраструктуры", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале утром.

Глава ОВА добавил, что на месте работают "все соответствующие службы".

По предварительным данным, во время российского воздушного удара обошлось без травмированных и раненых.

Чиновник пообещал позже подробнее раскрыть информацию о последствиях вражеской атаки в регионе.

Ночная воздушная атака 3 декабря

Отметим, что этой ночью воздушная тревога в Ровенской области объявлялась в 02:12 и длилась почти два часа.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские ударные беспилотники во время своих маневров определенное время фиксировались, в частности, в небе над западными областями.

В ровенских пабликах и СМИ писали, что в регионе было "громко", сообщали о работе ПВО и сбитии "Шахедов". Также в сети появлялись сообщения, что дроны врага, в частности, направлялись в сторону города Радивилов (Дубенского района Ровенской области).

Также напомним, что во время этой ночной атаки противника с применением "Шахедов" враг снова ударил по Тернополю - было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, и из-за обстрела в городе частично пропало электропитание.

Добавим, что на фоне дроновой атаки РФ воздушная тревога объявлялась также в Киеве.