Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

У Києві у ніч проти 3 грудня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Сирена щодо загрози повітряної атаки залунала в столиці близько 03.18.

Мешканців Києва закликали направлятися до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Зазначимо, за даними Повітряних сил від 03.10, ударні безпілотники противника були зафіксовані, зокрема, в районі Київського водосховища та в північній частині Київської області. Вони тримали курс на захід та південний захід.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 03.54 у Києві заявили про відбій загрози ворожих повітряних атак.

Атака "Шахедів"

Зазначимо, повітряні атаки російських окупантів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" на міста і села України тривають регулярно. Ворог запускає ударні безпілотники по території України мало не щоночі.

Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні, 2 грудня, противник знову запустив кілька груп "Шахедів", які заходили у повітряний простір України з північного та південного напрямків.

Вороже дрони-камікадзе під час маневрів досягли, станом на зараз, західних та частини центральних та північних областей.

Додамо, минулої ночі росармія також намагалася атакувати "Шахедами" столицю України. У Києві та на підступах було збито близько 20 безпілотників противника. У столиці влучань, руйнувань чи постраждалих не було.