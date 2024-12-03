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Через російський дроновий удар частина Тернополя лишилася без світла

Тернопіль, Вівторок 03 грудня 2024 04:27
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Через російський дроновий удар частина Тернополя лишилася без світла Ілюстративне фото: частина Тернополя лишилася без світла через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Тернополі у ніч проти 3 грудня внаслідок російського повітряного удару було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожий обстріл у місті частково зникло електроживлення.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тернопільського міського голови Сергія Надала.

"Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики", - йдеться в його заяві.

Мер зазначив, що співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Разом з тим він закликав місцевих мешканців зробити запаси води, позаяк через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.

"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", - додав міський голова.

Удари "Шахедів" по Тернополю

Зазначимо, що цей випадок "шахедного" удару по Тернополю, зокрема по енергетичній інфраструктурі міста та регіону, відбувся вже втрете за останній тиждень.

Додамо, що вчора вночі через російську атаку, також із застосуванням ударних безпілотників, у Тернополі загинула людина, і були також поранені. У місті була пожежа.

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