Росіяни тримають у морі носій "Калібрів": який залп ракет

Так, станом на ранок у Чорному морі перебуває один ворожий корабель. За даними ВМС, це ракетоносій, на якому можуть бути чотири "Калібри".

В Азовському морі сьогодні відсутні кораблі РФ, а у Середземному морі ворог тримає носій "Калібрів", загальний залп якого становить вісім ракет.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначала, що загроза для України залишається через активність ворога у Чорному морі.

"Загроза з моря зберігається і дещо підсилена. Оскільки ворог напередодні вивів підводний ракетоносій на бойове чергування. Ми зафіксували цей факт", - сказала Гуменюк.