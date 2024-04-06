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Россияне держат в море носитель "Калибров": какой залп ракет

Фото: РФ держит в море один носитель ракет (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит в Черном море носитель крылатых ракет типа "Калибр". По состоянию на утро 6 апреля возможный залп составляет четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Так, по состоянию на утро в Черном море находится один вражеский корабль. По данным ВМС, это ракетоноситель, на котором могут быть четыре "Калибра".

В Азовском море сегодня отсутствуют корабли РФ, а в Средиземном море враг держит носитель "Калибров", общий залп которого составляет восемь ракет.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отмечала, что угроза для Украины остается из-за активности врага в Черном море.

"Угроза с моря сохраняется и несколько усилена. Поскольку враг накануне вывел подводный ракетоноситель на боевое дежурство. Мы зафиксировали этот факт", - сказала Гуменюк.

 

Угроза с моря

Следует отметить, что в прошлом году россияне активно использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования для ударов по энергетике Украины. В этом году враг почти не применил этот тип ракет.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Он предположил, что враг может использовать их для ударов по Украине в ближайшее время.

Так, этой ночью во время атаки оккупанты выпустили одну ракету "Калибр" из Черного моря. Ее удалось сбить.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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