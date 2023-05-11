Росіяни тричі зранку обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Зранку російські окупанти тричі завдали ударів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Втрат серед місцевого населення немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
Станом на 12:00:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог 70 разів обстріляв територію Запорізької області. Внаслідок ударів поранення отримали восьмеро людей.
Зокрема внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Сумської області загинув один цивільний.
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