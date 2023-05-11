Россияне трижды с утра обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

Утром российские оккупанты трижды нанесли удары по приграничье Черниговской и Сумской областей. Потерь среди местного населения нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

По состоянию на 12:00:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг 70 раз обстрелял территорию Запорожской области. В результате ударов ранения получили восемь человек.

В частности в результате вчерашнего вражеского обстрела Сумской области погиб один гражданский.

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