Россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины

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Ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нафтогаз" в центральной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В результате атаки повреждено оборудование. На объекте произошел взрыв и произошел масштабный пожар. "Никто из работников не пострадал, персонал вовремя эвакуировали. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам "Нафтогаза" за оперативную реакцию", - отметил и. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко. В настоящее время идет оценка последствий атаки.