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Главная » Бизнес » Энергетика

Россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины

12:01 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины Иллюстративное фото: россияне трижды атаковали объект "Нафтогаза" в центральной части Украины (naftogaz.com)
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Ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нафтогаз" в центральной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В результате атаки повреждено оборудование. На объекте произошел взрыв и произошел масштабный пожар.

"Никто из работников не пострадал, персонал вовремя эвакуировали. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам "Нафтогаза" за оперативную реакцию", - отметил и. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В настоящее время идет оценка последствий атаки.

Удары по объектам "Нефтегаза"

Напомним, утром 21 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Харьковской области. Вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.

Ночью 15 октября россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.

Также российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нефтегаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

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