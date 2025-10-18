Росіяни три рази вдарили вночі по Запоріжжю: пошкоджено навчальний заклад, були пожежі

В ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. У місті було кілька пожеж та пошкоджено навчальний заклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Три удари завдали росіяни вночі по Запоріжжю. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно", - йдеться у повідомленні.
Також Федоров поінформував, що постраждалих, на щастя, немає.
Нагадаємо, що Запоріжжя регулярно піддається російським обстрілам. Для ударів по місту ворог застосовує ударні безпілотники, ракети та авіабомби.
Так, в ніч на 10 жовтня війська країни-агресора завдали щонайменше 7 ударів дронами. В результаті ворожого обстрілу горів житловий будинок і постраждали люди.
Трохи раніше, в ніч на 5 жовтня, Запоріжжя зазнало комбінованої атаки РФ. Влада повідомляла, що окупанти пошкодили будинки, був удар по території одного з підприємств, виникли пожежі, і навіть були постраждалі та загиблий.