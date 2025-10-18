Росіяни три рази вдарили вночі по Запоріжжю: пошкоджено навчальний заклад, були пожежі

"Три удари завдали росіяни вночі по Запоріжжю. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно", - йдеться у повідомленні.

Також Федоров поінформував, що постраждалих, на щастя, немає.