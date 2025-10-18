RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне три раза ударили ночью по Запорожью: повреждено учебное заведение, были пожары

Фото: последствия атаки РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье. В городе было несколько пожаров и повреждено учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Три удара нанесли россияне ночью по Запорожью. Произошло несколько пожаров. Сгорела машина. Изуродовано одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно", - говорится в сообщении.

Также Федоров сообщил, что пострадавших, к счастью, нет.

 

 

Удары РФ по Запорожью

Напомним, что Запорожье регулярно подвергается российским обстрелам. Для ударов по городу враг применяет ударные беспилотники, ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 10 октября войска страны-агрессора нанесли минимум 7 ударов дронами. В результате вражеского обстрела горел жилой дом и пострадали люди.

Немного ранее, в ночь на 5 октября, Запорожье подверглось комбинированный атаке РФ. Власти сообщали, что оккупанты повредили дома, был удар по территории одного из предприятий, возникли пожары, и даже были пострадавшие и погибший.

Российская ФедерацияЗапорожьеВойна в Украине