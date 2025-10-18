Россияне три раза ударили ночью по Запорожью: повреждено учебное заведение, были пожары

Удары РФ по Запорожью

Напомним, что Запорожье регулярно подвергается российским обстрелам. Для ударов по городу враг применяет ударные беспилотники, ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 10 октября войска страны-агрессора нанесли минимум 7 ударов дронами. В результате вражеского обстрела горел жилой дом и пострадали люди.

Немного ранее, в ночь на 5 октября, Запорожье подверглось комбинированный атаке РФ. Власти сообщали, что оккупанты повредили дома, был удар по территории одного из предприятий, возникли пожары, и даже были пострадавшие и погибший.