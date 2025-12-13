UA

Росіяни третій раз за ніч підняли носії "Кинджалів" МіГ-31К

Фото: наразі ракетна небезпека фактично по всій Україні (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти вже втретє за ніч підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:58.

Зазначимо, що за останні три години це вже третій зліт. Після першого ніби все було спокійно, але після другого ворог запустив ракети, на тлі чого в Одесі та Кропивницькому було чути вибухи.

Наразі невідомо, чи запустили росіяни "Калібри" знову.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, наразі сигнал розповсюдився по всій території України.

 

Обстріл України в ніч на 13 грудня

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вкотре здійснюють комбінований удар по Україні. Ворог застосовує ракети і дрони.

Зокрема, з початком нової доби моніторингові канали повідомили, що росіяни запустили з Чорного моря крилаті ракети типу "Калібр". Пізніше інформацію підтвердили в Повітряних силах ЗСУ, зазначивши, що ворожі цілі летять як мінімум у напрямку Одеси та Миколаєва. Крім того, на Одесу летіла також балістика. В обох містах прогриміли вибухи.

Паралельно в ряді областей фіксувалися і досі фіксуються ударні дрони росіян. Але чи є якісь наслідки - поки невідомо.

Варто зазначити, що після ракетного удару по Одесі, в місті виникли перебої зі світлом і водою.

