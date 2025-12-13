RU

Россияне третий раз за ночь подняли носители "Кинжалов" МиГ-31К

Фото: сейчас ракетная опасность фактически по всей Украине (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты уже в третий раз за ночь подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:58.

Отметим, что за последние три часа это уже третий взлет. После первого вроде все было спокойно, но после второго враг запустил ракеты, на фоне чего в Одессе и Кропивницком были слышны взрывы.

Пока неизвестно, запустили ли россияне "Калибры" снова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:07 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сейчас сигнал распространился по всей территории Украины.

 

Обстрел Украины в ночь на 13 декабря

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Враг применяет ракеты и дроны.

В частности, с началом новых суток мониторинговые каналы сообщили, что россияне запустили из Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр". Позже информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ, отметив, что вражеские цели летят как минимум в направлении Одессы и Николаева. Кроме того, на Одессу летела также баллистика. В обоих городах прогремели взрывы.

Параллельно в ряде областей фиксировались и до сих пор фиксируются ударные дроны россиян. Но есть ли какие-то последствия - пока неизвестно.

Стоит отметить, что после ракетного удара по Одессе, в городе возникли перебои со светом и водой.

