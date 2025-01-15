Армія РФ тисне на ЗСУ в Курській області та на трьох напрямках на сході, - Генштаб

З початку доби 15 січня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакує в Курській області та на трьох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У середу загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська і Тихого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі й Петропавлівка, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони біля населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни і Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіабомбами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників біля Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили шість атак загарбників. Крім того ворог завдав авіаударів по Міньківці та Часовому Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 9 разів атакували позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Торецька і Кримського. Ворог завдав авіаударів керованими авіабомбами (КАБами) по Краматорську, Іванопіллю, Дружківці, Костянтинівці та Петрівці.

На Покровському напрямку від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще шість атак тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 340 окупантів, з них 129 - безповоротно. Також знищено два танки, 10 одиниць автомобільної техніки, один міномет, засіб РЕБ, два бойових броньованих автомобілі, одну БРМ. До того ж, пошкоджено два танки і п’ять автомобілів та три гармати росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Времівки. Три бої ще тривають.

На Оріхівському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших захисників у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків. По П’ятихатках ворог бив некерованими авіабомбами.

На Курському напрямку з початку доби було зафіксовано 15 боєзіткнень, усі атаки вже відбито. Ворог завдав десять авіаударів застосувавши 15 керованих авіабомб, здійснив понад 300 обстрілів.