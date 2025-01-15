Чи можуть початися бої у Дніпропетровські області: оцінка експерта
У Дніпропетровській області можуть початися бої, якщо росіяни перейдуть адмінмежу. Однак, скоріш за все, спочатку окупанти намагатимуться "дотиснути" Донецьку область.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Іван Ступак.
Відповідаючи на питання, чи дійсно, бої почнуться у Дніпропетровській області, якщо росіяни перейдуть адмінмежу, Ступак зазначив, що "ми маємо виходити з найгіршого сценарію".
"Вважати, що росіяни туди не підуть, бо це інша адміністративна одиниця - це марно. Вони будуть рухатись там, де для них є передумова: немає болот, немає мін, немає фортифікацій. Там, де простіше. Але говорити, що їм вийти до Дніпропетровської області та "городами пройти", теж не правильно", - сказав експерт.
Водночас він зазначив, що скоріш за все росіяни спочатку намагатимуться "дотиснути" Донецьку область, а потім вже йти на Дніпро.
"Тут залежить від того, на чому вони сфокусувались. Дніпро ми не відкидаємо, бо це ж росіяни. Але вони вже стільки зусиль зосередили на Донецькому напрямку, що мені здається, вони спробують його дотиснути, перш ніж почати якісь там інші операції. Але нічого звісно виключати не можна", - вважає Ступак.
Загроза для Дніпропетровської області
Нагадаємо, протягом двох місяців загострюється ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області. Населений пункт розташований поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями.
Представники Сил оборони України зазначають, що у разі успіху окупантів це дає їм можливість для наступу на кількох напрямків. Тому ворог намагається прорвати оборону ЗСУ та захопити логістичні шляхи.
Більше про те, що відбувається на фронті та чи є загроза для Дніпропетровської області - у матеріалі РБК-Україна.
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