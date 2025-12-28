Росіяни тиснуть, але без маневрів: що наразі відбувається у Грабовському на Сумщині

За його словами, до Грабовського зайшли від 30 до понад 100 російських військових, однак вони змогли просунутися лише в одній конкретній точці.

Трегубов наголосив, що противник не намагається перерізати логістику Сил оборони, оскільки відстань від цієї ділянки до кордону з Росією становить близько одного кілометра.

"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не йдеться ані про флангові маневри, ані про спроби оточення чи захоплення населеного пункту", - пояснив він.

Також, за словами представника УОС, у росіян немає проблем із власним забезпеченням, адже їхня логістика проходить практично безпосередньо з території РФ. Ба більше, росіяни не намагаються "обрізати" логістику ЗСУ.

"Тому ми не говоримо про те, що там якісь флангові маневри відбуваються, чи спроба обійти якийсь населений пункт, обрізати чи оточити українців. Бо там просто не ті масштаби", - додав Трегубов.