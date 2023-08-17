ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту. ЗСУ просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. Війська РФ залишили свої позиції в Урожайному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Запорізькій та Донецькій областях

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському. За геолокаційними даними видно, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Ймовірно ЗСУ досягли успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українців у лісистих районах на північний схід від поселення.

16 серпня стало відомо, що українські війська звільнили Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізько-Донецької області. Як заявили в РФ, російські підрозділи в цьому районі відходять. У країнські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

Луганська область

16 серпня війська РФ вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, однак не зробили жодного підтвердженого просування. У РФ заявляють про наступ в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) з півночі, однак ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні дії на південний схід від Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська), поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Ситуація біля Бахмута

Російські війська продовжили атаки поблизу Бахмута та. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, що за 8 км на північний захід від Бахмута. ISW не знайшло візуального підтвердження щодо контратак росіян на вказаному напрямку.

Українські сили продовжували відбивати наступ росіян біля Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Красногорівки (на захід від Донецька).

Звільнення Урожайного

16 серпня українські війська звільнили село Урожайне Донецької області та продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.