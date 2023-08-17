ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW

Новость на русском →
Четвер 17 серпня 2023 03:34
ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW Фото: ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту. ЗСУ просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. Війська РФ залишили свої позиції в Урожайному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Запорізькій та Донецькій областях

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському. За геолокаційними даними видно, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Ймовірно ЗСУ досягли успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українців у лісистих районах на північний схід від поселення.

16 серпня стало відомо, що українські війська звільнили Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізько-Донецької області. Як заявили в РФ, російські підрозділи в цьому районі відходять. Українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW

Луганська область

16 серпня війська РФ вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, однак не зробили жодного підтвердженого просування. У РФ заявляють про наступ в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) з півночі, однак ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні дії на південний схід від Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська), поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW

Ситуація біля Бахмута

Російські війська продовжили атаки поблизу Бахмута та. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, що за 8 км на північний захід від Бахмута. ISW не знайшло візуального підтвердження щодо контратак росіян на вказаному напрямку.

Українські сили продовжували відбивати наступ росіян біля Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Красногорівки (на захід від Донецька).

ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW

Звільнення Урожайного

16 серпня українські війська звільнили село Урожайне Донецької області та продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів
Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза