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ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб

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Бахмут, Четвер 17 серпня 2023 08:32
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб Фото: ЗСУ наступають у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому на у напрямку південніше Урожайного на заході Донецької області наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Захисники завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Крім того, ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - заявив речник.

Також українські війська продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках, а також на північному фланзі Бахмутського напрямку.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Синьківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої. За добу відбулося 20 бойових зіткнень", - додав Ковальов.

ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Звільнення Урожайного

Нагадаємо, вчора, 16 серпня, Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю ситуацію.

Крім того, українські військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти показали кадри звільнення Урожайного.

Варто зазначити, що раніше на цьому з напрямку було звільнене село Старомайорське.

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ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
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