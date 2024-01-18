Россияне на Таврическом направлении активно применяют бронетехнику: какая ситуация

В течение суток, 17 января, наши воины уничтожили 57 единиц военной техники врага на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

нанес 41 авиационный удар;

провел 38 боевых столкновений;

совершил 924 артобстрела.

"Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашин, среди них 17 танков", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.

Шахтерское направление

ВСУ отбили атаку противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

Запорожское направление

Враг наступательных действий не вел.

Достижение наших воинов

Наши военные ликвидировали 385 террористов и снизили 57 единиц военной техники врага, в том числе:

4 танка;

12 ББМ;

6 артсистем;

14 БпЛА;

13 автомобилей;

8 единиц спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 других важных объекта противника", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.