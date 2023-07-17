Росіяни стягують резерви до Бахмута: хочуть зберегти позиції, - Череватий

Він зазначив, що росіяни хочуть зберегти свої позиції під Бахмутом.

"Він (противник - ред.) стягує туди постійні резерви, намагається іноді контратакувати. Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було", - сказав речник.

Череватий зазначив, що за добу на Бахмутському напрямку окупанти завдали понад 1 150 артилерійських ударів за допомогою різних типів мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Там також відбулось 15 боєзіткнень, під час яких наші військові ліквідували 121 загарбника та ще 256 зазнали поранень. Також ЗСУ знищили чотири танки, дві САУ, два безпілотники та ще два дрони-камікадзе, а також п'ять одиниць російської бронетехніки.

Ситуація на Бахмутському напрямку

У Міноборони повідомили, що внаслідок покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 7 кв. км території.

При цьому військовий експерт Костянтин Машовець в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що наразі немає підстав для того, щоб росіяни відступали з Бахмута. А інформація про те, що вони нібито знаходяться у напівоточенні є перебільшенням.

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