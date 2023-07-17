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Россияне стягивают резервы в Бахмут: хотят сохранить позиции, - Череватый

Иллюстративное фото: россияне стягивают резервы в Бахмут (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытаются сохранить позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда свои резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне хотят сохранить свои позиции под Бахмутом.

"Он (противник - ред.) стягивает туда постоянные резервы, пытается иногда контратаковать. Мы гасим эти попытки. За последнее время у врага успеха в контратаках не было", - сказал спикер.

Череватый отметил, что за сутки на Бахмутском направлении оккупанты нанесли более 1 150 артиллерийских ударов с помощью различных типов минометов, ствольной артиллерии и реактивных системзалпового огня.

Там также произошло 15 боеприкосновений, во время которых наши военные ликвидировали 121 захватчика и еще 256 получили ранения. Также ВСУ уничтожили четыре танка, два САУ, два беспилотника и еще два дрона-камикадзе, а также пять единиц российской бронетехники.

Ситуация на Бахмутском направлении

В Минобороны сообщили, что в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении ВСУ освободили 7 кв. км территории.

При этом военный эксперт Константин Машовец в интервью РБК-Украина сообщил, что нет оснований для того, чтобы россияне отступали из Бахмута. А информация о том, что они якобы находятся в полуокружении, является преувеличением.

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