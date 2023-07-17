Що відбувається з наступом на Бахмут: оцінка експерта

Наразі немає підстав для того, щоб російські війська відступали з Бахмута. Окупанти намагаються втримати зайняті позиції та підтягують резерви.

Про це координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, ситуація в районі Бахмута дещо відрізняється від того, про що заявляють українські посадові особи та офіційні спікери.

"На мій погляд, вона навряд чи описується саме тими словосполученнями й термінами, якими офіційні спікери її характеризують: напівоточення, вогневий контроль над переміщенням сил та засобів противника тощо. Я не згоден з такими оцінками, якщо ми маємо на увазі саме те, що вживають зазвичай під цими термінами. Казати про якусь вогневу "пастку" чи вогневий "мішок" щодо цілого району оборони противника в Бахмуті - це явне перебільшення", - сказав Машовець.

Також він зазначив, що інформація про те, що росіяни у Бахмуті знаходяться зараз у напівоточенні є перебільшенням.

"Немає там ніякого напівоточення, третини оточення чи навіть чверть оточення". - наголосив експерт.

За його словами, у Бахмуті боротьба за флангові райони.

"Зараз на південному лівому фланзі у противника відвалилася ліва "клешня". Він зараз намагається купірувати наслідки ліквідації свого лівого флангу й одночасно намагається втримати правий - це те, що відоме, як соледарский виступ противника. Там зараз у нього положення не дуже добре, але він ще впевнено утримує цей район. Більше того, підтягнув туди певні резерви", - розповів Машовець.

Він зазначив, що наразі немає підстав для того, щоб окупантам відступали з Бахмуту.

Експерт також розповів, чи доведеться окупантам йти з міста, якщо ЗСУ повернуть Берхівку та Кліщіївку.

"Кліщіївки та Берхівки недостатньо. Але ось вихід передових підрозділів ЗСУ до рубежу Підгородне - Покровське, а також Весела Долина - Клинове, думаю, цьому таки сприятиме", - зазначив Машовець.

Ситуація у Бахмуті

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, там тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км.